Guide Michelin: Das sind Oberösterreichs Spitzenrestaurants

Oberösterreichs Spitzenköche wurden bei der Michelin-Gala in Salzburg geehrt: Lukas Kienbauer, Christian Göttfried, Philip Rachinger, Max Schellerer, Elisabeth Grabmer, Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner, Lukas Nagl, Philipp Lukas, Michael Schlöglhofer, Clemens Grabmer, Lukas Kapeller

In Summe wurden 16 der begehrten Michelin-Sterne an Restaurants in Oberösterreich vergeben. Ein Überblick: Zwei Sterne Ois im Mühltalhof, Neufelden Ein Stern Waldschänke, Grieskirchen RAU nature-based cuisine, Großraming Rossbarth, Linz Verdi, Linz Paula, St. Wolfgang Lukas Restaurant, Schärding Lukas Kapeller, Steyr Bootshaus, Traunkirchen Tanglberg, Vorchdorf Bib Gourmands Göttfried, Linz Das Bräu, Nußdorf/Attersee Die Schmiede, Pfaffing ‘s Paul Restaurant, Traunkirchen Green