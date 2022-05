Endlich reif: Drei köstliche Rezepte mit Erdbeeren

Sie gehören zu den absoluten Lieblingsfruchtsorten der Österreicher, nicht umsonst wird die leuchtend rote Frucht auch „Königin der Beeren“ genannt. Die Wetterbedingungen waren heuer perfekt: Denn Erdbeeren lieben mäßiges Klima, ausreichende Feuchtigkeit und beständige Temperaturen um die 25 Grad. Ergebnis: Auf Oberösterreichs Feldern sind die Erdbeeren reif.

Die besten Erdbeer-Rezepte

Wie lässt sich die Erdbeere - die biologisch gesehen gar keine Beere ist, sondern eine Sammelnussfrucht - nun weiterverarbeiten? Wir haben im OÖN-Rezept-Archiv gestöbert und drei köstliche Zubereitungsarten gefunden.

1. Topfennockerln mit Erdbeeren

Fruchtig, leicht und erfrischend.

Zutaten für vier Personen:

12 dag Topfen, 12 dag Joghurt, 5 dag Zucker, 3 Blatt Gelatine, 1 El Vanillezucker, Saft und Schale von 1 Limette, 250 g Erdbeeren, 2 El Zucker, 2 cl Orangenlikör

Zubereitung:

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Den Topfen und das Joghurt mit einem Schneebesen verrühren, den Zucker und Vanillezucker dazugeben. Die aufgeweichte Gelatine gut ausdrücken und mit der Hälfte vom Limettensaft erwärmen, einen Teil der Topfenmasse zur warmen Gelatine geben und verrühren, erst dann unter die ganze Masse geben. Den restlichen Saft und die geriebene Limettenschale dazugeben und abschmecken. Wer es nicht so süß mag, kann einfach etwas weniger Zucker verwenden!

Die Creme entweder in kleine Gläser füllen, oder in eine Schüssel geben und danach Nockerl ausstechen. Im Kühlschrank mindestens 3 Stunden gut durchkühlen lassen.

Die Erdbeeren waschen und das Grün entfernen, 4 schöne Erdbeeren zum Garnieren aufheben. Die anderen In Scheiben schneiden und mit dem Zucker und dem Likör marinieren.

Die marinierten Erdbeeren auf einem Teller anrichten, die Nockerl draufsetzen und mit der ganzen Erdbeere dekorativ anrichten.

2. Spargelsalat mit Erdbeeren und Prosciutto

Spargelsalat mit Erbeeren und Prosciutto Bild: Volker Weihbold

Zutaten für vier Personen:

50 dag Spargel, weiß und grün, 10 dag Rohschinken („Prosciutto“), 250 Gramm Erdbeeren, eine Handvoll Wild- oder Wiesenkräuter, frische Basilikumblätter, geröstete Sonnenblumenkerne

Marinade: 2 Esslöffel Balsamico-Essig, 2 Esslöffel Sonnenblumenöl, Prise Salz und Pfeffer, Spritzer Most, je nach Lust und Laune eine Messerspitze Orangensenf.

Zubereitung:

Grünspargel im unteren Drittel schälen, max. zehn Minuten kochen, Weißspargel ganz und großzügig schälen (Köpfe auslassen), etwa 15 Minuten kochen, abkühlen lassen.

Spargel in Stücke schneiden, der Länge nach halbieren, Erdbeeren vierteln, Marinade mischen, mit Spargel und geschnittenen Erdbeeren vermischen, auf Teller arrangieren, mit zwei Blättern Rohschinken versehen, mit Wiesenkräutern, gerösteten Samenkörnern, Basilikum und geviertelten Erdbeeren garnieren.

Tipp: Spargel stehend in einem speziellen Spargeltopf in einem Sud aus Wasser, einem Teelöffel Zucker, Prise Salz, drei Flocken Butter und einem Schuss Weißwein kochen. Das nimmt eine etwaige bittere Note.

3. Schoko-Germ-Guglhupf mit Erdbeerfüllung

Germteig-Schoko-Guglhupf Bild: privat

Teig: 500 g Mehl, 200 g Butter, 100 g Zucker, 2 Eier, 0,5 Packerl Germ, 1 Schuss Rum, 200 ml Milch, 150 g Kuvertüre dunkel, 50 g Kakao

Fülle: 250 g Erdbeeren, 18 Stück Erdbeeren, 200 g Staubzucker, 3 EL Zitronensaft, 250 g Topfen, 18 g Gelatine gemahlen, 250 g Schlagobers

Zubereitung:

Teig: Butter und Zucker einige Minuten schaumig schlagen, Eier, Rum, Schokolade, Kakao, Hefe und Milch langsam unterrühren. Mehl gesiebt unterheben und alles gut verrühren. Den Teig mit einem Tuch abdecken und 30 Minuten rasten lassen. Gugelhupf-Form mit Butter einfetten und mit Mehl stäuben. Den Teig in die Form füllen und bei 180 Grad, Ober- und Unterhitze für circa 45 Minuten backen lassen.

Füllung: Die Gelatine in einem Topf mit 6 EL kaltem Wasser auflösen. Die Erdbeeren waschen, putzen und mit Staubzucker und Zitronensaft in ein höheres Gefäß geben und mit dem Stabmixer fein pürieren. Die Gelatine auf dem Herd bei milder Hitze unter Rühren auflösen (nicht kochen lassen!) Wenn sie komplett aufgelöst ist, in das Erdbeer-Mus einrühren.

Topfen in einer Schüssel cremig schlagen und nach und nach das Erdbeer-Mus einrühren. Schlagobers steif schlagen und zunächst 1/4 davon kräftig in die Erdbeer-Masse einrühren. Und Schritt für Schritt die restliche Menge beifügen.

Nun vom Guglhupf die Unterseite abschneiden und mit einem Löffel aushöhlen. In die Rinne die Erdbeermasse einfüllen und kaltstellen bis sie stockt. Deckel daraufsetzen und stürzen.

Zum Verzieren eventuell oben noch Schokolade darüber gießen und die Erdbeeren platzieren. (Ein Rezept von Ruth Neumüller)