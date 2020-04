Eis-Profi Surace erweitert sein Restaurant-Imperium

Der Linzer Gastronom und Betreiber zahlreicher Eisdielen, Carmelo Surace, hat das Traditionslokal gekauft. Er will groß umbauen und Mitte Mai als "Surace Take away" neu starten. Sonntag, 26. April 2020, ist der letzte Tag für die bisherigen Locanda-Betreiber Giovanni Nicastro und Cristina, um Speisen zu bestellen und abzuholen. Derzeit läuft dort ein Abverkaufs-Flohmarkt. Surace betreibt neben den Eisdielen etwa auch das Tropea in der Coulinstraße und Restaurants im Lentia und in der Plus-City, die derzeit coronabedingt auf Liefer- und Abholservice umgestellt sind.

