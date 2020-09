Einfach und clever: So landet kein Essen im Müll

Heute findet der erste "International Day of Food Loss and Waste" statt. Der von den Vereinten Nationen initiierte Tag soll auf das Problem der Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. Ein Drittel der weltweit produzierten Nahrungsmittel wird nicht gegessen. Laut Greenpeace stammen 42 Prozent der heimischen Lebensmittelabfälle im Rest- und Bio-Müll aus Haushalten.

Bewusster einkaufen: Die beste Strategie dagegen? "Natürlich weniger einkaufen", sagt Ernährungsexpertin Katrin Fischer von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. "Klingt simpel, ist aber oft gar nicht leicht. Vor allem Aktionen und Mengenrabatte verlocken dazu, viel zu viel zu nehmen."

Besser lagern: Außerdem rät sie, einmal bewusst zu schauen, welche Lebensmittel am häufigsten weggeworfen werden. "Bei den meisten ist es Obst und Gemüse – und das hängt nicht selten mit der falschen Lagerung zusammen", sagt die Ernährungsexpertin. Als Faustregel gelte: Was in südlichen Regionen beziehungsweise im Sommer wächst, mag es auch bei der Lagerung wärmer. Tomaten zum Beispiel sollten nie in den Kühlschrank, die verlieren ihren ganzen Geschmack." Auch Kürbisse, die ja jetzt Saison haben, mögen es übrigens nicht zu kalt.

Kühlschrank richtig einräumen: Was noch gegen Lebensmittelverschwendung hilft? "Den Kühlschrank richtig einräumen", sagt Fischer. "Im Grunde ist es ganz einfach: Obst und Gemüse legt man natürlich in die Gemüselade. Gleich darüber ist es am kältesten, hier kommen leicht verderbliche Waren wie Fisch, Fleisch oder zubereitete Speisen hin", sagt Fischer. In den Türfächern sind die Temperaturen am höchsten. "Hier sollten Sie nur leicht kühlbedürftige Lebensmittel wie Getränke, Butter, Eier, Marmeladen, Dressings, Soßen und Tuben verstauen."

Seinen Sinnen vertrauen: Und dann wäre da noch die Sache mit dem Ablaufdatum. "Das wird immer noch oft falsch verstanden." Beim Mindesthaltbarkeitsdatum garantiert der Hersteller, dass das Produkt seine volle Genusstauglichkeit mindestens bis zu diesem Zeitpunkt behält. "Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr gut ist. Deshalb anschauen, riechen und kosten, bevor man es wegwirft", sagt Fischer.

Mehr Tipps auf esserwissen.at; Hier gibt es auch Ideen, was man mit Zutaten, die man zuhause hat, zubereiten kann. Außerdem lesen Sie auf nachrichten.at/muehlviertel wie man im Klinikum Rohrbach Lebensmittelabfälle vermeidet.

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at