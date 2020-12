Ein Weihnachtsfest mit den passenden Weinen

Die Weihnachtszeit verlangt nach besonderen Weinen. In Österreich gibt es Lagen, die zaubern jedem Winzer ein Lächeln ins Gesicht, wenn er dort Rebstöcke besitzt. So wie Heiligenstein im Kamptal. Die Namensherkunft ist unklar. Eine Variante besagt, dass Heiligenstein als "Hellenstein" bezeichnet wird. Als Helle gelten waldige Schluchten, aber auch sonnige, heiße Berghänge. Name hin oder her, die geologische Struktur ist besonders. Michael Moosbrugger vom Weingut Schloss Gobelsburg sagt dazu: