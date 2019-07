Ein Menü kommt selten allein: Von der Kunst des Kombinierens

Ich liebe Menüs. Damit meine ich nicht die Mittagskombination von Suppe und Alltagsgerichten. Ich mag es vielmehr, wenn ich abends in einem Restaurant mit einer perfekt abgestimmten Speisenfolge beglückt werde. Schließlich haben sich der Küchenchef oder die Maitresse de cuisine in der Regel genau überlegt, was für den perfekten Genuss dem Gast vorzusetzen ist.

In Frankreich (gerade vom Sommerurlaub heimgekommen) bin ich die disziplinierteste Dienerin der Menüs und lasse mich gerne in die Welt kombinierter Genüsse davontragen. Leider ist man daheim mehrgängigen Menüs meist abgeneigt, weil’s wohl als vermeintlich unnötige Vorschriftslust abgetan wird. Doch dieses Argument ist durchsichtig camoufliert. Bitte mehr Menüs, und das nicht nur in Spitzenrestaurants, so lautet meine liebevolle Anregung. Im gleichen Atemzug folgt das Ersuchen an die Gäste, dies auch zu honorieren.

Wie verwirrt ein Franzose in Österreich sein kann, der in einem Gasthaus vergeblich nach einem Menü sucht, belegt meine freundliche Empfehlung an ihn, es doch als Alleingang mit der österreichischen Spezialität Wiener Schnitzel zu versuchen.

Das kam famos souffliert mit einem idealtypisch hausgemachten Erdäpfelsalat, lauwarm und mit mildem roten Zwiebel. Mein Gast nimmt’s als Menü. Er isst den Salat als ersten Gang, wie in Frankreich üblich, und ist vom milden Geschmack und dem Ölglanz, der das Schnitzel richtig rutschen ließe, nicht begeistert. Dann schneidet er das Schnitzel in kleine Stücke, wundert sich, dass die Panier herunterfällt, und isst das nackte Fleisch. So geht ein "Menü" in Eigenregie nach hinten los.

Im Alleingang würde ich in Frankreich einzig ein Onglet essen. Das ist der zarte Nierenzapfen, der in französischer Fleischhauerkunst extra heraustranchiert wird und der ein wunderbar zartes Steak ergibt. Da akzeptiere ich auch die Pommes frites, die es in Frankreich unausweichlich (und natürlich hausgemacht) dazugibt. Die sind dann wirklich kein Extra-Gang.

Die Kolumne schreiben abwechselnd Karin Haas und Philipp Braun, das Genussteam der OÖNachrichten.