In der Krise rücken die Menschen idealerweise zusammen und entziehen Egoismus und Rücksichtslosigkeit den Nährboden. Das konnte man teilweise auch in den vergangenen Monaten beobachten, als sich Genießer mit Winzern und Gastronomen solidarisierten und diese unterstützten. Einigkeit endet jedoch nicht am regionalen oder nationalen Gartenzaun, sondern muss weltweit gedacht werden.