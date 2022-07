So ehrlich muss man schon sein: Der Eisenberg liegt für Linzer nicht ums Eck. Dreieinhalb Fahrtstunden müssen genussfreudige Stahlstädter schon kalkulieren, wenn sie in das Weinbaugebiet im Südburgenland reisen möchten. Aber so ehrlich muss man auch sein: Jeder Kilometer lohnt sich, denn das verträumte Fleckchen gilt aus touristischer Sicht noch als Geheimtipp. Dass es auch außergewöhnliche Weine gibt, ist schon länger bekannt. Die Blaufränkischen mit der pikanten Würze und guten Säure sind das