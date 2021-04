Ei, Ei: Sechs Tipps für einfache Eiergerichte

Wenn sich Hasen mit Hennen treffen und bunte Eier ausliefern, kann man davon ausgehen, dass sie von Kurzarbeit wenig Ahnung haben und sich im Osterstress befinden.

Speziell zu Ostern vertilgen die Österreicher liebend gerne Eier und pecken, bis die Schalen brechen. Doch Eier sind über Ostern hinaus begehrt. Knapp 250 Eier pro Jahr verspeist jeder Österreicher im Durchschnitt. Das liegt zum einen an den Inhaltsstoffen (Eiweiß, B-Vitamine, Omega-3), der umweltfreundlichen Verpackung und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der Küche. Übrigens weltweit, denn Eier sind nahezu in jedem Kulturkreis im Speiseplan fix verankert. Vom gewöhnlichen gekochten Ei bis hin zu Omeletts und Kuchen gelten sie als wahre Tausendsassa. So wie Sigi und Philipp Stummer vom Restaurant Rauner, die ihre beliebten Gerichte von daheim vorstellen.

