Drei Top-Veranstaltungen

Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die Nasenspitzen kitzeln, beginnt gleichzeitig die Saison der ersten Verkostungen in Oberösterreich. Die OÖN stellen drei vor, wo genussvolle Stunden garantiert sind. Kremsmünster Teil 1 Das Weinfestival der Weinrunde "orbis vinorum" hat bereits jahrelange Tradition und einen ausgezeichneten Ruf, was die Qualität der Winzer und das Ambiente betrifft. Am 13. Mai (16 bis 21 Uhr) kommen 14 Weinmacher in das Stift und schenken im barocken Fischkalter ihre