Doppelsieg für Birgit Braunstein bei Weinshow

Die Kombination von Blaufränkisch und Wild hat sich bewährt und passt genauso gut zusammen wie die Weinshows und die OÖNachrichten.

Mehr als 80 Gäste konnten sich am Freitag im Gasthaus Ziegler (Wirt am Markt) in Taiskirchen im Innkreis bei einem ausgezeichneten Menü mit Wildspezialitäten davon überzeugen. Für die Show stellten 20 Winzer aus dem Burgenland Blaufränkisch Reserve der Jahrgänge 2017 bis 2020 zur Verfügung. Die Ab-Hof-Preise reichten von 9,30 bis 32 Euro.

Hermann Klaus und Maria Dürnberger prosten auf einen gelungenen Abend. Bild: Volker Weihbold

Die Regeln für die Weinshows sind seit acht Jahren unverändert: Das Publikum verkostet verdeckt. Der Winzer, dessen zwölf Flaschen zuerst ausgetrunken werden, geht als Sieger hervor. Vor der Weinshow probierten dieses Mal die Sommeliers Rudi Ziegler, Reinhold Baumschlager, Hans Stoll und Philipp Braun die Weine ebenso verdeckt und bewerteten nach dem 20-Punkte-System.

Beste Biodynamie

Für die Sommeliers gewann Birgit Braunstein, biodynamische Winzerin aus Purbach, mit ihrem Leithaberg DAC Glawarinza 2019 die Weinshow. Zweiter wurde das Weingut Wieder aus Neckenmarkt mit dem Mittelburgenland DAC Reserve Ried Bodigraben 2018. Den dritten Platz belegte Horst Gager aus Deutschkreutz mit dem Mittelburgenland DAC Reserve Ried Mitterberg 2020.

Immer wieder ein Genuss: die OÖN-Weinshow Bild: Volker Weihbold

Gager konnte auch beim Publikum den dritten Rang belegen. Zweiter wurde Martin Reinfeld aus Schützen am Gebirge mit dem Blaufränkisch Reserve Divine 2017. Die Mehrheit der Gäste war jedoch vom Glawarinza angetan. Sie wählten, wie die Sommeliers, die Winzerin Birgit Braunstein auf den ersten Platz.

Nächste Weinshow: 10. März, Landhotel Grünberg, Traunsteinstr. 109, 4810 Gmunden, Thema: Rubin Carnuntum. Kosten: 57 Euro (OÖNcard 55 Euro) inkl. Menü und Wein. Beginn 18 Uhr. Info: 07612/77700, hotel@gruenberg.at

Expertenwertung

Vor der OÖNachrichten-Weinshow verkosteten die Sommeliers Reinhold Baumschlager (Forsthof Sierning), Hausherr Rudi Ziegler und Hans Stoll sowie Philipp Braun (beide OÖN) die eingereichten Blaufränkisch-Reserve-Weine blind und beurteilten diese nach dem 20-Punkte-System.

1. Birgit Braunstein, Purbach, Leithaberg DAC Ried Glawarinza 2019, 32 Euro, 02683/5913, www.weingut-braunstein.at

2. Juliana Wieder, Neckenmarkt, Mittelburgenland DAC Reserve Ried Bodigraben 2018, 19,50 Euro, 02610/42438, www.weingut-juliana-wieder.at

3. Horst Gager, Deutschkreutz, Mittelburgenland DAC Reserve Ried Mitterberg 2020, 25,70 Euro, 02613/80385, www.weingut-gager.at

4. Weingut StephanO, Deutsch-Schützen, Eisenberg DAC

Reserve Prospero 2017, 25 Euro, 0664/2636939, www.stephano.at

5. Rotweingut Iby, Horitschon, Mittelburgenland DAC Reserve Chevalier 2019, 20 Euro, 02610/ 42292, www.iby.at

Beim Weinverkosten Bild: Volker Weihbold

Die Show-Sieger

Mehr als 80 Gäste degustierten die 20 verschiedenen Weine verdeckt, um sich nicht von Etiketten oder bekannten Namen irritieren zu lassen.

Der Wein, dessen zwölf Flaschen zuerst leergetrunken werden, geht als Sieger der OÖNachrichten-Weinshow hervor.

1. Birgit Braunstein, Purbach, Leithaberg DAC Ried Glawarinza 2019, 32 Euro, 02683/5913, www.weingut-braunstein.at

2. Martin Reinfeld, Schützen am Gebirge, Blaufränkisch Reserve Divine 2017, 19 Euro, 0699/11506264, www.martinreinfeld.at

3. Horst Gager, Deutschkreutz, Mittelburgenland DAC Reserve Ried Mitterberg 2020, 25,70 Euro, 02613/80385, www.weingut-gager.at

4. Weingut Artner, Deutschkreutz, Blaufränkisch Reserve 2018, 16 Euro, 02613/89640, www.weingut-artner.at

5. Neckenmarkt „Die Winzer“, Neckenmarkt, Mittelburgenland DAC Reserve Herosus 2019, 12 Euro, 02610/42388, www.neckenmarkt.at