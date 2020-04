Diese McDonald's-Standorte öffnen ab Montag für Autofahrer

Geöffnet werden in den ausgewählten Restaurants aber nur die Drive-in-Schalter. Zudem werde es nur ein eingeschränktes Produktsortiment angeboten, und zwar zu den Kernöffnungszeiten 11 bis 20 Uhr. Das teilte die Fast-Food-Kette am Donnerstag mit.

Zur Auswahl stehen zunächst etwa Klassiker wie der Big Mac, der Cheeseburger oder Chicken Nuggets.

Um die Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, wird es verlängerte Bankomat-Kassen geben. Außerdem können Kunden ihr Bargeld in Automaten "hineinschütten", um den Kontakt mit den Mitarbeitern zu minimieren.

In Oberösterreich haben ab Montag zwei McDrives in Linz (Wegscheiderstraße und Dornach), sowie je ein Restaurant in Traun (Wiener Bundesstraße), Steyr (Haratzmüller Straße) und Wels (Ginzkeystraße) geöffnet. Bei den Filialen in Linz und in Traun kann man sich das Essen auch liefern lassen.