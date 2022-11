Diese heimischen Köche sind ausgezeichnet

Das Essen in Österreich wird immer besser – so zumindest kann man die Ergebnisse der neu veröffentlichten Bewertungen des Restaurantführers Gault-Millau interpretieren. 762 Haubenrestaurants mit in Summe 1486 Hauben wurden in ganz Österreich ausgezeichnet – so viele wie noch nie.

Oberösterreich trumpft dieses Mal besonders auf: Lukas Nagl, Küchenchef im Bootshaus in Traunkirchen, wurde zum Koch des Jahres 2023 gewählt; Hedi Klinger, Seniorchefin des vor Kurzem geschlossenen Gasthof Klinger in Gaspoltshofen mit dem Preis fürs Lebenswerk geehrt.

Hedi Klinger (89), die Senior-Chefin des heuer geschlossenen Gasthof Klinger wurde mit dem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auch an der Spitze des Oberösterreich-Rankings steht Lukas Nagl mit 18,5 Punkten und vier Hauben. Der 35-Jährige hat bei Heinz Reitbauer im Steirereck gekocht, in Sansibar Auslandserfahrung gesammelt: "Was mich in meiner Kochkarriere am meisten geprägt hat, ist aber nicht so sehr eine Küche an sich, sondern sinnstiftendes, ethisch korrektes Arbeiten für die Region." Im Bootshaus setzt er seit Jahren genau das in die Tat um und schafft aus regionalen Produkten kulinarische Meisterwerke. "Es ist wichtig, dass wir eine Esskultur entwickeln, in der wir stolz auf die Produkte der Region sind, und uns trauen, Neues zu entdecken", sagt der Vater von drei Kindern. "Mit dem Fokus auf den See hat es Lukas Nagl in den letzten Jahren zu wahrer Meisterschaft gebracht, wohlverdient geht dieser Award an ihn", urteilt der Gault-Millau.

Ebenfalls aus oberösterreichischer Sicht topbewertet ist Philip Rachinger mit seinem Ois in Neufelden. Der 33-Jährige erkochte ebenfalls 18,5 Punkte und vier Hauben mit seinem entdeckungsfreudigen Stil und dem Fokus auf heimischen Köstlichkeiten.

Mit 17 Punkten und vier Hauben ebenfalls ein Garant für anspruchsvolle Küche ist das, was Max Schellerer im Tanglberg in Vorchdorf, Lukas Kienbauer im Lukas in Schärding und Marco Barth und Sebastian Rossbach im Rossbarth in Linz auf die Teller bringen. Mit 16,5 Punkten nicht weit dahinter reihen sich die Waldschänke in Grieskirchen, der Holzpoldl in Lichtenberg, Rau in Großraming und Verdi in Linz ein.

Neuer Fünf-Hauben-Koch

Unter den österreichweit am besten bewerteten Restaurants mit fünf Hauben – das Ikarus in Salzburg, Konstantin Filippou in Wien, Obauer in Werfen, Silvio Nickol in Wien sowie Steirereck ebenfalls in Wien – gab es auch einen Neuzugang: Benjamin Parth, 34, Küchenchef im Restaurant Stüva in Ischgl in Tirol, wurde zum jüngsten 5-Hauben-Koch Österreichs geadelt. Schon als kleines Kind ist die 89-jährige Hedi Klinger das Kochen mit Leidenschaft angegangen, auf Sandkuchen folgten rasch Eierspeise und Grießbrei, später Hausmannskost aus dem Hausruckviertel und Braten mit "feinsten Safterln", wie ihr Sohn Willi schwärmt. Als Restaurantchefin des Gasthof Klinger und Ausbildnerin von insgesamt 100 jungen Köchinnen und Köchen hat Klinger auf eines immer besonders Wert gelegt: Genauigkeit. "Nach Gefühl gekocht hab ich nie, immer nach Rezept, ich musste es ja auch den jungen Leuten erklären", sagt sie.

Nach Rezepturen, die einer der Größten der österreichischen Literaturgeschichte besonders zu schätzen wusste: Thomas Bernhard löffelte seine Fritattensuppe dort am liebsten.

Trotz dieser Ehre hat sie Bescheidenheit verinnerlicht, zum eigenen Kochbuch musste sie überredet werden. "Von mir aus hätt’s ka Kochbiachl geb’n", sagt sie. "Es gibt so viele, da brauche nicht ich auch noch eines machen." Klinger wollte eigentlich immer nur eines: "Ein schönes Wirtshaus, eines in das auch Frauen gerne gehen." Das war der Gasthof Klinger jahrzehntelang, bis er heuer wegen Personalmangels geschlossen werden musste.