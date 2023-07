Die Schmankerl zum Most

Der Most in allen Varianten, Schattierungen und Geschmacksrichtungen sowie die drei Mostdipf-Preisträger Daniela Dett, Gerhard Haderer und Ewald Pöschko wurden beim "Mostln" am Donnerstag im Stadlerhof gebührend gefeiert. Für die Vorspeisen zeichneten sechs ganz besondere Betriebe verantwortlich – sie alle sind bei der Messe "Ab Hof Wieselburg", einer Messe für die Vermarktung und Verarbeitung bäuerlicher Produkte und Dienstleistungen, für ihre Leistungen prämiert worden. Den