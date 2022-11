Die OÖNachrichten suchen die schmackhaftesten Knödelrezepte

„Knödel, das ist halt einfach dahoam, das sind Kindheitserinnerungen“, sagt Paula Langmayr. Die 65-Jährige führt den Landgasthof Dieplinger in Brandstatt an der Donau und ist für ihre runden Kreationen weithin bekannt. „Was man jetzt ganz modern ,from nose to tail‘ nennt, war früher ganz normal – wenn eine Sau gestochen wurde, alles von ihr zu verwerten“, sagt sie. Grammel- und Hascheeknödel waren eine logische Folge dessen, denn der Knödel war vor allem eines: ein schnelles Gericht, für das sich vieles verwenden ließ, was ansonsten übrig geblieben wäre.

Knödel sind etwas durch und durch Oberösterreichisches: Denn der älteste Knödelfund ist rund 4000 Jahre alt und kann im Pfahlbaumuseum Mondsee betrachtet werden. Erste bildliche Überlieferungen von Knödeln gibt es bereits aus dem 12. beziehungsweise 13. Jahrhundert. Ein Fresko in der Hochkapelle von Hocheppan in Südtirol zeigt eine Person beim Verzehr – Maria im Wochenbett mit einem Topf mit Knödeln.

Vor allem wenn altes Brot zuhause war, wurden die runden Gebilde kredenzt, ein sogenannter „Knödeltag“ hat vielerorts Tradition. Gastronomin Langmayr hat jetzt den „Dienstag zum Knedltag“ ausgerufen. „Die Leute können damit gut umgehen, dass sie planen müssen. Ihnen ist lieber, es gibt eine kleinere Karte und dafür frische Gerichte.“

Dieplinger-Wirtin Paula Langmayr Bild: OÖN

Der Gästeansturm gibt ihr recht. „Bei den Wirten war es diese Saison ja so: Wer offen hatte, war ständig bis zum Anschlag voll“, sagt Langmayr. Die Produkte der Umgebung zu verwerten ist der Wirtin ein großes Anliegen: „Wir haben ein Fischrecht beim Haus, also haben wir Weißfisch-Knödel kreiert.“

Die Tricks der Knödelmeisterin: „Für den Teig unbedingt mehlige Kartoffeln nehmen, nach dem Kochen ausdampfen lassen. Die Knödel gut andrücken, keine Luft drinnen lassen und unbedingt schauen, dass beim Verschluss kein Mehl ist und auch keine Fülle nach draußen dringt – sonst platzen sie später. Ein bisserl Stärkemehl ins Wasser hält die Knödel besser zusammen. Auch vor dem Kochen empfiehlt es sich, die Knödel in Stärkemehl zu drehen. Anschließend ins kochende Wasser geben, dann gleich die Hitze reduzieren. Deckel drauf – aber ein Guckloch lassen. Wenn die Knödel am Boden des Topfes picken bleiben, vorsichtig heben. Sind sie fertig, dann drehen sie sich rauf und runter – dann tanzen die Knödel.“

Blunznknödel mit karamellisiertem Mostkraut

(Rezept von Paula Langmayr)

Zutaten

Teig:

50 dag Eferdinger-Landl-Erdäpfel

25 dag griffiges Mehl

3 dag braune Butter

2 Dotter

Salz

Muskatnuss

Fülle:

2 Stück Blunzn

1 Knoblauchzehe

1 kleine Zwiebel

½ Bund frischer Majoran

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Karamellisiertes Mostkraut:

1 Zwiebel

2 TL Zucker

Salz, Pfeffer, Kümmel

60 dag Weißkraut oder Spitzkraut

6 TL Öl

¼ l Speckbirnmost

Zubereitung

Erdäpfel schälen, kochen und auskühlen lassen, dann durch ein Sieb passieren. Die restlichen Zutaten dazugeben und zu einem Teig verarbeiten. Für die Fülle fein gehackte Zwiebel und Knoblauch in Öl etwas anschwitzen. Enthäutete und mit einer Gabel zerdrückte Blunzn beigeben. Mit Majoranblättern, Salz und etwas Pfeffer würzen. Knödel formen, flachdrücken, in die Mitte die Fülle setzen und wieder zu Knödeln formen. In Salzwasser leicht kochen, wenn die Knödel an die Oberfläche kommen (tanzen), sind sie fertig.

Zwiebel schälen und fein schneiden. Kraut fein schneiden, mit Salz und Kümmel vermischen, 20 Minuten stehen lassen, danach gut ausdrücken. Geschnittene Zwiebel mit Zucker und Öl goldgelb anrösten. Das Kraut zugeben, mit Most aufgießen und ca. 30 Minuten weich dünsten.

Tipp: Wenn Sie Spitzkraut verwenden, verkürzt sich die Garzeit auf ca. 15 Minuten.

