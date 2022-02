Am 1. April können alle wieder aufatmen, denn das Rad der vierteljährlich stattfindenden Weinshow dreht sich wieder. Gestartet wird im Restaurant Attersee in Attersee am Attersee. Das ist leicht zu merken – so wie die Regeln der Weinshows. Devise der Weinshows Prinzipiell ist die Weinshow eine Publikumsdegustation. Die Gäste verkosten 18 verschiedene Weine blind, um sich nicht von Etiketten oder bekannten Namen irritieren zu lassen. Der Wein, dessen zwölf Flaschen zuerst leer getrunken