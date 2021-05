Ein Sternekoch, der einfache Küche liebt? Wie passt das zusammen? "Das ist kein Widerspruch", sagt der deutsche Spitzenkoch Björn Freitag. Er hat sich in seinem Restaurant "Goldener Adler" in Dorsten (Nordrhein-Westfalen) mit seiner ideenreichen Küche einen Michelin-Stern und 15 Gault-Millau-Punkte erkocht. Anders als in seinem Restaurant präsentiert der 47-Jährige in mehreren Sendungen im WDR einfache Küche.