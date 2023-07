Die neuen Jungsommeliers

D ie Sorgenfalten mancher Gastronomen dürften in naher Zukunft etwas weniger werden. Freilich bereitet der Fachkräftemangel nach wie vor Sorgen, aber es gibt ebenso genug erfreuliche Lichtblicke: Zwölf Schülerinnen und Schüler der HBLW Landwied schafften vergangene Woche die Jungsommelier-Prüfung; Balsam für manche Gastronomen, die an der Fachkompetenz ihrer Mitarbeiter knabbern.

Weinkompetenz an Schulen

Die Ausbildung, zugleich ein Freifach, wird an vielen Tourismusschulen und Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe angeboten und gilt als nachgefragter Eintrag im Lebenslauf.

"Es ist ein Zusatzangebot, das Sinn ergibt. Die Schüler profitieren inhaltlich und lernen auch auf persönlicher Ebene sehr viel dazu", sagt Andrea Staltner, Fachvorständin an der HBLW Landwied in Linz. Sophie Aistleitner, eine der Absolventinnen, ergänzt: "Es ist ein cooler Zusatz, der sich gut mit der Arbeit im Service kombinieren lässt. Und Grundwissen zum Wein schadet nie. Sowohl als Mitarbeiter in der Gastronomie, aber auch privat als Gast."

Die Jungsommelier-Ausbildung dauert ein Jahr, umfasst die Erstellung einer Weinkarte inklusive Kalkulation und endet mit einer Computerprüfung, einer sensorischen Analyse von fünf Weinen sowie einem praktischen Prüfungsteil, bestehend aus Getränkeempfehlung und Weinservice. Aufgaben, die selbst arrivierte Mitarbeiter verzweifeln lassen. Das gilt nicht für Sandra Aschauer, Leonie Ecker, Bianca Schöller, Laura Emeji, Anna Lüdeke, Miriam Pammer, Hanna Scherney, Sophie Aistleitner, Tobias Dickinger, Lorenz Ebner, Paul Flachberger und Elena Strassl. Sie schafften die Prüfung souverän mit Charme und Kompetenz.

"Super Performance, so macht’s Spaß" sagt die Sommelière Sandra Aigmüller, die mit dem Weinakademiker Hannes Hackl in der Prüfungskommission saß. Bleibt nur zu hoffen, dass die Jugendlichen nach der Matura den Spaß an der Gastronomie nicht verlieren. "Ich kann es mir durchaus vorstellen, ein paar Jahre in dem Betrieb, in dem ich mein Praktikum absolviert habe, eine Zeit lang zu arbeiten", sagt Aistleitner und blickt erwartungsvoll und positiv in die Zukunft.

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun