Die neue Winzergeneration

Das österreichische Weinwunder begann vor zirka dreißig Jahren. Die Protagonisten von damals übergeben nun peu à peu an die nächste Generation. Die ist mit dem gleichen Tatendrang beseelt und steckt voller neuer Ideen.

Zukunftsperspektiven

"Die Aufbaugeneration schuf das perfekte Umfeld für uns. Der Unterschied ist, dass die Zeit schnelllebiger und die Kunden sensibler geworden sind", sagt Armin Tement. 2005 stieg der Winzer in den Betrieb seiner Eltern ein und begann fast zeitgleich biodynamisch zu wirtschaften. "Zu Beginn waren wir Feuer und Flamme und wollten alles auf einmal umstellen", erinnert sich Armin. Sein Vater mahnte zur Vorsicht. "Macht es Schritt für Schritt. Gebt auch dem Weingarten die Chance, sich daran zu gewöhnen." Heute arbeitet die ganze Familie im Betrieb. Alle machen alles. Jedes Zahnrad greift ineinander. Die Qualität wurde nochmals gesteigert, die moderne Kreislaufwirtschaft ist überall spürbar.

Am 11. Juni geben Tement und weitere junge Winzer, Produzenten und Köche in Axberg bei der Veranstaltung "KulinariJung" Einblick in ihr Handwerk und ihre Philosophie und zugleich eine Perspektive, wie das Weinwunder verantwortungsvoll fortgesetzt werden kann.

www.tement.at

www.kulinarijung.com