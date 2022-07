Von Stracciatella bis Kürbiskernöl: Das ist das Lieblingseis der Linzer

Sommerzeit ist Eiszeit. Bei Temperaturen um die 35 Grad Celsius wächst das Bedürfnis nach Abkühlung - besonders köstlich erfrischt man sich mit einer Kugel Eis. Die Sorten, die in Linz am häufigsten in den Stanitzeln und Bechern landen, reichen von nussig bis fruchtig: Am beliebtesten waren in unserer Umfrage Pistazie, Stracciatella und Schokolade, gefolgt von diversen Fruchteis-Sorten.

Klassisch bis kreativ

In der Traditionskonditorei Jindrak in der Herrenstraße wird nicht nur die berühmte Linzer Torte gebacken, sondern neben einer Vielzahl an klassischen Sorten auch das daran angelehnte „Linzer Eis“ hergestellt. Beim Eis-Greissler auf der Spittelwiese findet man vor allem kreative Sorten - die dafür verwendete Milch stammt aus der hauseigenen Molkerei in Krumbach (Niederösterreich). Besonders originell, aber mitunter gewöhnungsbedürftig: Die Sorten Kürbiskernöl und Ziegenkäse.

Vegan und zuckerreduziert

Obwohl die traditionellen Sorten so beliebt wie eh und je sind, spiegeln sich die aktuellen Ernährungstrends im Angebot der Linzer Eissalons deutlich wieder: Immer mehr vegane, sowie zuckerreduzierte Varianten finden sich auf den Eiskarten. Neben Fruchtsorbets, die ohnehin meist ohne Kuhmilch auskommen, gibt es mittlerweile auch Schokoladeneis auf Pflanzenbasis.

Die allgemeine Preissteigerung macht auch vor Speiseeis nicht halt. Dass eine Kugel Gelato mitunter bis zu zwei Euro kostet, wird von den meisten Befragten aber in Kauf genommen. Man gönne sich ja nicht allzu oft ein Eis, lautete das häufigste Argument dafür.