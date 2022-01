Die Liebe und der Wein

Liebesbeziehungen sind immer schön. Bei Winzerpärchen spitzt Amor besonders gerne seine Pfeile.

Weinmacher harmonieren deswegen sehr gut, weil sie beide mit der Materie vertraut sind: die Herausforderungen in der Branche, das unberechenbare Wetter und die fordernden Arbeiten im Weingarten ergeben eine Mischung, die Profis eher besser als manche Quereinsteiger meistern können.

Zwei Güter und ein Paar

Katharina Tinnacher aus Gamlitz und Christoph Neumeister aus Straden sind zwei solche Profis. Und sie sind ein Liebespaar, auch wenn sie sich diesbezüglich in der Öffentlichkeit zurückhalten. „Wir sind große Verfechter einer Privatsphäre und wollen uns nicht inszenieren. Wir versuchen, so gut es geht, mit unseren Produkten zu glänzen“, sagt Neumeister.

Beide Weingüter sind komplett eigenständig. Auch wenn sie beide in der Steiermark liegen, so sind sie doch 40 Minuten voneinander entfernt. Das erschwert zwar eine betriebliche Zusammenarbeit, hindert die Winzer aber nicht, sich auf geistiger Ebene auszutauschen. „Unsere Betriebe sind ungefähr gleich groß, ähneln sich von der Ausrichtung, wir sind zur gleichen Zeit auf Bio umgestiegen und unsere Weine sind reduziert, elegant, komplex, finessenreich“, sagt Neumeister.

Der große Unterschied besteht darin, dass Christoph Neumeister erst die dritte Winzergeneration ist, während Tinnacher aus einem Traditionsbetrieb stammt. Seit 1770 steht die Familie offiziell für Weinbau. Katharina Tinnacher gilt als die Kunstvolle, ihre große Stärke ist ihre Vielschichtigkeit. Würde man ihre Weine mit Bildern vergleichen, es wären vielleicht Exponate vom französischen Maler Yves Klein. „Diese spezielle Farbe und diese Tiefe begeistert mich immer wieder aufs Neue. Darin kann man sich verlieren“, sagt die Winzerin.

Was beide eint: an Bio führt kein Weg vorbei. Die Natur findet ihren Gefallen daran. Etwas Romantik darf nämlich auch in den Weingärten nicht zu kurz kommen. „Ich freu mich immer über Schlupfwespen, Marienkäfer, Florfliegen und Raubmilben“, sagt Neumeister.

Das gemeinsame Projekt

Neben der Liebe zur Natur lassen sich beide nicht von Modeerscheinungen beeinflussen – nur weil es en vogue ist. „Wir produzieren Herkunftsweine und schauen dann, ob es schmeckt und produzieren nicht on demand“, sagt Neumeister.

Ein freches Projekt ist der „Sauvignon Blow“. Die Trauben wurden in den jeweiligen Gärten per Hand gelesen, spontan vergoren, in den eigenen Kellern ausgebaut und nach zwölf Monaten cuvetiert. Das Ergebnis ist eine Liebesbotschaft an die Stilistik der 80er-Jahre. Frisch, leichtfüßig, wenig Alkohol (11,5%), angenehme Kräuterwürze und trinkanimierend. Ein Wein, zu dem man Ja sagen muss.