Die Jugend entdeckt die gute alte Jause

In den sozialen Medien gibt es einen neuen Essenstrend, der uns Österreichern allerdings ziemlich bekannt vorkommen dürfte. Es handelt es sich dabei um die gute alte Jause. Beim "Girl Dinner", so der Name, kommen Brot, Käse, Trauben, Wurst, gern auch Thunfisch, Salami und Tomaten auf den Tisch – beziehungsweise alles, was der Kühlschrank hergibt. Die "Idee" soll die 28-jährige Kalifornierin Olivia Maher gehabt haben.