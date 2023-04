Die Geheimnisse des Kochs im "cook"

Ein Mann mit dichtem Bart und konzentriertem, nach unten gerichtetem Blick: Wenn Hannes Eidenberger in seiner offenen Küche im "cook" in der Linzer Klammstraße die Blätter von der Petersilie zupft, wirkt er in sich gekehrt, kaum zu Scherzen aufgelegt. Dabei ist es gerade die Kommunikation mit den Gästen, die er in seinem Lokal mit 37 Sitzplätzen am meisten genießt: "Wenn es sich nicht vermeiden lässt", sagt er und schmunzelt verschmitzt.