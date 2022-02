Tun und lassen können, was man will, unabhängig sein und frei entscheiden. Wollen wir das nicht alle? Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau sieht es etwas differenzierter: "Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." Unabhängigkeitserklärung Anna und Martin Arndorfer wollten als Winzer frei sein und keinen Gewohnheiten und Erwartungen entsprechen. Sie wollten gleichzeitig auch ihren Trauben die Freiheit lassen,