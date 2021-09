Die besten Rezepte für himmlische Genüsse

"Es war himmlisch." Dieses Kompliment wird gern ausgesprochen, wenn das Essen gemundet hat. Doch die wenigsten denken dabei an Gott, Jesus oder die Bibel. Das will Franz Kogler vom Bibelwerk Linz ändern. Deshalb hat er ein Kochbuch der Deutschen Bibelgesellschaft mit 30 Rezepten für den österreichischen Gaumen und unsere Sprache adaptiert und neu aufgelegt. Das Besondere an dem Kochbuch ist, dass jede vorgestellte Speise mit einer Bibelstelle und einer Alltagsszene aus der heutigen Zeit verbunden ist. "Dadurch möchten wir kulinarisch interessierten Menschen Lust machen, sich nicht nur leiblich Gutes zu tun, sondern auch seelisch", sagt Kogler.

Das Buch ermögliche einen unkonventionellen Blick auf die Bibel, weil man sich damit genussreich durch die Heilige Schrift kochen könne. "Natürlich wollen wir damit auch zum Weiterdenken über Alltags- und Glaubensthemen anregen", so der Bibelexperte. Freuen würde sich Kogler zudem, wenn das Buch auch nicht spirituellen Menschen vermitteln könnte, dass die Bibel alles andere als genussfeindlich ist.

"Die Rezepte im Kochbuch stammen ursprünglich aus der Kölner Großküche für bedürftige Menschen", erzählt Kogler. Daher seien sie sehr einfach gehalten und rasch zuzubereiten. Außerdem würden sie sich fast ausschließlich aus Lebensmitteln zusammensetzen, die in jedem Haushalt vorhanden seien.

Kostproben aus dem Buch "Himmlisch genießen" gibt es am Freitag, 3. Dezember 2021, ab 18 Uhr im Haus der Frau in Linz (Volksgartenstraße 18) bei einem kulinarischen-biblischen Festmenü, das aus vier Gängen bestehen und mit Musik und Bibeltexten "garniert" sein wird.

Aufkochen werden Mitarbeiterinnen des Linzer Bibelwerks. Kosten: 25 Euro pro Person., Anmeldungen per E-Mail unter: bibelshop@dioezese-linz.at oder via Telefon 0732/7610-3231.

Buchtipp: "Himmlisch genießen/Gutes für Leib und Seele", Deutsche Bibelgesellschaft und Bibelwerk Linz; 18,50 €, portofreie Bestellung mit Kennwort "OÖN" unter bibelshop@dioezese-linz.at§