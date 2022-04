Wer ist der beste Koch oder die beste Köchin im Land? 19.000 Mitglieder haben versucht, für die aktuelle Ausgabe des „Falstaff Restaurant- und Gasthausguide 2022“ diese Frage zu beantworten. 1950 Betriebe in ganz Österreich wurden getestet und bewertet.

Für Oberösterreich fällt die Antwort eindeutig aus: Philip Rachingers „Ois im Mühltahlhof“ in Neufelden im Mühlviertel. Der 33-Jährige und sein Team konnten die Höchstwertung von vier Gabeln halten und sich zusätzlich um zwei Punkte auf 97 Punkte steigern und damit wieder Bestwertung in Oberösterreich erkochen.

„Lohn für Fleißarbeit!

„Man freut sich irrsinnig, wenn die Mühe belohnt wird“, sagt Rachinger: „Das ist für so eine junge Mannschaft, wie wir es sind, eine super Bestätigung und Motivation. Da sieht man, dass die ganze Fleißarbeit, die ganzen Überstunden belohnt werden und die Gäste das wertschätzen, was wir zelebrieren.“

Der Umstieg auf das kleinere Restaurant hätte noch einmal mehr erlaubt, „nachzuschärfen und herzuzeigen, was wir drauf haben.“ Ebenfalls mit vier Gabeln ausgezeichnet wurde Lukas Nagl vom Restaurant Bootshaus in Traunkirchen, er konnte seine 96 Punkte vom vergangenen Jahr wieder mit feinen Fischgerichten und kreativem Gemüseeinsatz wieder erkochen.

Auf den dritten Platz vorgerückt ist Lukas Kienbauer mit Lukas in Schärding und 95 Punkten. Ebenfalls 95 Punkte holte Max Schellerer, der im Tanglberg in Vorchdorf die Nachfolge von Rainer Stranzinger angetreten hat. Mit 94 Punkten bewertet wurde die Familie Grabmer in der „Waldschänke“ in Grieskirchen und Erich Lukas mit dem „Verdi“ in Linz.

Auch zwei weitere Prämierungen gehen nach Oberösterreich - Weinexperte und „Wein und Co“-Geschäftsführer Willi Klinger aus Gaspoltshofen wird für sein Lebenswerk geehrt, Schauflinger’s Gasthaus-Theuerwang in Vorchdorf als bestes Landgasthaus geehrt. Seit 1640 wird in den historischen Gemäuern des ehemaligen Schloss Theuerwang durchgehend Gastronomie gelebt. Die Familie Schauflinger übernahm 1900 und hält die Tradition aufrecht. „Wir kochen noch auf einem alten Holzofen, halten es familiär, außerdem haben wir nur Donnerstag, Samstag und Sonntag offen“, sagt Lisa Schauflinger. Auf der Speisekarten finden sich Klassiker wie Gebackenes Bries, gesottenes Rindfleisch, Kalbshirn mit Ei oder Kümmelspeck. Die angeschlossene Greißlerei wird ebenfalls von den Gästen sehr gut angenommen.

Bestnote fürs Steirereck

Österreichweit wurde das „Steirereck“ im Wiener Stadtpark von Birgit und Heinz Reitbauer als das herausragendste Restaurant auserkoren - 100 von 100 Punkten sprechen für sich. „Steirereck“-Sommelier René Antrag wurde als Sommelier des Jahres ausgezeichnet, über den Titel Gastronom des Jahres darf sich Bernd Schlacher vom „Motto“ in Wien freuen.

Die Höchstnote von vier Gabeln wurde österreichweit an 45 Betriebe verliehen. Weitere 184 Restaurants wurden mit je drei Gabeln ausgezeichnet. Nach zwei Jahren, in denen pandemiebedingt, keine Abwertungen vorgenommen wurden, stehen heute 419 Aufsteiger 117 Absteigern gegenüber.