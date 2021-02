Die beliebte Sachertorte ist viel mehr als nur ein Schokokuchen

Die Sachertorte ist die mit Abstand beliebteste heimische Mehlspeise im Fotonetzwerk Instagram. Auf den Plätzen zwei und drei landen Apfelstrudel und Kaiserschmarrn. Das ergab eine Analyse des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm.

Weltberühmt: "Man kennt sie auf der ganzen Welt", sagt Elisabeth Gürtler, ehemalige Chefin des legendären Hotels Sacher in Wien. Tatsächlich erzielt diese Torte weltweit ähnliche Berühmtheitswerte wie der Donauwalzer, Mozart, die Lipizzaner, Sisi und die Sängerknaben. "Das Schöne dran ist", so Gürtler, "dass man diese Torte jedem schenken und dazu sagen kann, dass das Sacher viel mehr als nur eine Torte ist."

Erfinder: "Dass er mir aber keine Schand’ macht, heut’ Abend!" – Mit dieser Ermahnung von Fürst Metternich im Jahr 1832 begann die Erfolgsgeschichte der Original Sachertorte. Als am Hof des Fürsten ein Dessert kreiert werden sollte, sprang der 16-jährige Kochschüler Franz Sacher für den erkrankten Küchenchef ein. Und er schuf eine Kreation, die köstlicher nicht sein konnte – die Original Sachertorte. Für seinen schokoladigen Geniestreich ließ der 16-Jährige alles Überflüssige weg und verwendete ausschließlich Butter, Zucker, Eier, Schokolade, Mehl, Vanille und Marillenmarmelade.

Originalrezept: Noch heute wird die Original Sachertorte nach dem Rezept von Franz Sacher von Hand in der Original-Sachertorten-Manufaktur hergestellt und schmeckt am besten mit einer großen Portion ungesüßtem Schlagobers. Das Original ist in der Piccolo-Ausgabe um 31 Euro zu haben, die größeren Ausgaben gibt es ab 42,90 Euro.

Ein Gedicht von einer Torte: Der legendären Süßspeise wurde sogar ein Gedicht gewidmet: "Überall an allen Orten serviert man wunderbare Torten. Doch heute hier, zu Ihrem Feste, gibt’s wirklich nur die Allerbeste, sozusagen mit einem Worte: Die weltberühmte Sachertorte.

Das Originalrezept finden Sie auf: www.sacher.com.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at