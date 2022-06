Der Wagramer Purist

Wer den Namen Fritsch erwähnt, denkt oft an Pinot Noir und an den Grünen Veltliner vom Schlossberg – die Flaggschiffe des biodynamischen Weinguts in Oberstockstall im Wagram. Mit Sprudel verband man Karl Fritsch eher kaum. Sollte man aber.

Seit 2017 produziert der Winzer den erfrischenden Schaumwein Purist – ein Pet Nat, der nach der Méthode Ancestrale hergestellt und in der Flasche vergoren wurde.

"Die Winzer Christoph Hoch und Claus Preisinger haben uns dazu inspiriert. Klassischen Sekt wollten wir nicht machen, weil wir Pinot Noir für unsere Stillweine benötigen und von Chardonnay zu wenig haben", sagt der Vertriebsleiter Bernhard Moritz aus Oberösterreich.

Das Ergebnis ist ein fruchtbetonter Pet Nat aus Gelbem Muskateller und Riesling mit guter Perlage, der Spaß bereitet – wie schon lange kein Wein mehr.

"Verdunstet im Nu" schreiben Daniela Dejnega und Luzia Schrampf in ihrem neuen Buch über 111 Schaumweine aus aller Welt, die man getrunken haben muss. Der Sprudel ist demnächst um 16 Euro erhältlich und bekommt mit dem Purist Rosé die perfekte Ergänzung.

www.fritsch.cc