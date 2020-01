Der Mensch ist, was er isst." Dem Philosophen Ludwig Feuerbach war bereits 1850 klar, dass Essen weitaus mehr bedeutet als nur reine Nahrungsaufnahme. "Inzwischen ist der Mensch auch immer mehr das, was er aus Überzeugung nicht isst", sagt die Foodtrend-Forscherin und Ernährungswissenschafterin Hanni Rützler. Der Konsument entscheide zunehmend bewusster und gezielter, wann er wo mit wem was esse.