Der Linzer Winzer aus dem Haselgraben

Gräben teilen in der Regel etwas ab. Der Haselgraben trennt zum Beispiel das Obere vom Unteren Mühlviertel. Allerdings wird auch Wein angebaut. Und der verbindet ja auf eine gewisse Weise.

Vor 20 Jahren pflanzte Johann Kraus auf einem Hektar Rebstöcke im Haselgraben aus. 18 Jahre später kaufte Manfred Maureder die Gärten inklusive "Buschenschank" mit Zimmern, Wellnessbereich und Küche. Prädestiniert, um Hochzeiten zu feiern, Urlaub auf dem Bauernhof zu verbringen oder eben Wein zu verkosten.

Der Winzer-Werber

Wie Kraus ist Maureder ein Quereinsteiger. Der Mitgründer der Agentur Fredmansky legte die Geschäftsführung zurück, verjüngte die Agentur, blieb Miteigentümer und schnupperte Begeisterung für den Winzerberuf. "Ein Freund ist Sommelier und hat wen zum Kosten benötigt. So bin ich zum Wein gekommen", sagt Maureder mit einem Schmunzeln.

Aber Maureder packt auch an. Alles wird von Hand gelesen, jede Flasche persönlich abgefüllt und etikettiert. Die Reben wurzeln auf 450 Metern in Sonnenlage direkt über der Nebelgrenze. Aus den roten Rebsorten Zweigelt, Blauer Portugieser und St. Laurent presst er Rosé. Gelber Muskateller und Grüner Veltliner wird reinsortig ausgebaut, andere Sorten finden sich im Gemischten Satz wieder. Alles in guter Qualität.

"Meine Weine werden immer leichter als Smaragde sein und mehr Säure aufweisen. Aber wir sind mit der Lage in Zukunft gut aufgestellt", sagt Maureder, der einen weiteren halben Hektar bei der Linzer Universität für den Weinbau aufbereitet. Damit ist die Grenze erreicht. " Wir wollen ein Kleinstbetrieb bleiben."

Maureder arbeitet naturnah und mit wenig Eingriffen. Und seinen Weinen wohnt das verbindende, das gesellige Element inne, oder, wie Maureder sagt: "Das ist ein Wein zum Trinken, keiner zum Anschauen."

Artikel von Philipp Braun Kulinarik-Redakteur p.braun@nachrichten.at