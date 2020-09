Der Linzer Koch, der in die Steiermark ging und berühmt wurde

Auf dem Transfermarkt der Köche brodelt es wie in großen Kochtöpfen. An Ruhe ist kaum zu denken. Speziell in der Champions League der Küchenkunst, wo Hauben und Sterne Ansehen und wirtschaftliche Stabilität sichern, wollen sich die Gastronomen die heißen Eisen sichern. Doch gute, engagierte Köche sind rar gesät. Und wer einen kulinarischen Maradona auf die Schnelle in der Küchenbrigade anstellen möchte, kann sein Glück auch gleich im Lotto versuchen.

Harald Irka ist einer dieser Kapazunder, der einem Restaurant den gewünschten Glanz verleiht. Mit 20 Jahren jüngster Drei-Hauben-Koch weltweit – "Mozart der Küche" oder "wahnwitziges Genie am Herd" sind nur eine Auswahl an Lobpreisungen, die dem heute 28-Jährigen zugeschrieben wurden. Aber Irka ist Irka. Derartige Vergleiche ehren ihn zwar, nervten dann aber doch. "Wenn wer eine solche Meinung hat – soll sein. Ich sehe mich einfach nur als guten Koch", sagt Irka mit buddhistischer Bescheidenheit.

Meisterschmiede Bad Leonfelden

Vieles an Irka ist außergewöhnlich und anders als in klassischen Lebensläufen. Freilich, sein Talent glänzte bereits in der Tourismusschule Bad Leonfelden. Sein Klassenvorstand und Kochlehrer Josef Kubicek erinnert sich mit Wohlwollen an den jungen Harald. "Er war eine Ausnahmeerscheinung, sowohl vom Leistungsvermögen her, als auch im schulischen Bereich. Ein Vorzugsschüler, sehr kreativ und anderen schon damals weit überlegen. Die Entschlossenheit, die er an den Tag legte, war beeindruckend", erzählt Kubicek stolz.

Fast grotesk erscheint es heute, dass sich die Angebote nach Schulabschluss in Grenzen hielten. Irka zuckt die Schultern und erklärt im erlernten steirischen Dialekt. "Keine Ahnung warum. Ich habe viele Bewerbungen geschrieben und ebenso viele Absagen bekommen. Vielleicht, weil ich mich hauptsächlich nur bei den Tophäusern beworben habe."

„Ich bin unendlich viel gereist und war in den besten Sterne-Restaurants Europas essen. Eigentlich habe ich mein ganzes Gehalt verfressen. Aber es hat schon gepasst.“ Harald Irka, Koch-Ausnahmetalent Bild: Kirchgasser

Geklappt hat es in der Saziani Stub’n in der Südoststeiermark. Damals bereits ein wohlfeines Haubenrestaurant. Irka fing an und legte eine Bilderbuchkarriere hin: Nach einem halben Jahr war er bereits Küchenchef, zeigte Verantwortung und erzielte einen Punkt mehr. Im Jahr darauf folgte die dritte Haube. Um einen Fußballvergleich zu ziehen, wäre das so, als würde sich ein 19-Jähriger die Kapitänsschleife umbinden und die Mannschaft sofort zum Sieg führen.

Aktuell steht Irka bei vier Hauben (18,5 Punkte laut neuem Gault-Millau-Bewertungssystem) – eine Topleistung. In Österreich weisen nur fünf Restaurants einen halben Punkt mehr auf. Dieser halbe Punkt ist auch Irkas Ziel. Auf dem Weg dorthin wirkt er weder verbissen noch verkrampft, viel eher ruhig, bescheiden; jedoch fokussiert.

Wissen angegessen

Viele Köche bilden sich in den Küchen der besten Restaurants fort. Irkas Können entstammt weniger der Wanderschaft, seine Lehrzeit war – salopp gesagt – essen gehen. "Ich bin unendlich viel gereist und war in den besten Sterne-Restaurants Europas. Eigentlich habe ich mein ganzes Gehalt verfressen. Aber es hat schon gepasst." Irka schmunzelt. Nach zehn erfolgreichen Jahren in der Saziani Stub’n heuerte er dieses Jahr bei Tom Riederer im Pfarrhof in St. Andrä im Sausal an. Ein vorbildlicher Betrieb mit drei Hauben, zugleich ein Boutiquehotel mit herrlichen Zimmern und wohltuender Umgebung, die dem Naturell Irkas in die Hände spielt. "Es war Zeit für Veränderung. Die Luft war draußen. Jetzt bin ich da und freu mich, dass ich da sein darf. Jeder Tag macht Spaß."

Nachdem Riederer vor wenigen Monaten Richtung Istrien weiterzog und dort an einem kleinen Lokal feilt, will Irka mit seiner Freundin Lisa Gasser und einem jungen Team eine neue Art der Gastronomie vorleben. "Ich möchte einen Vorzeigebetrieb in allen Richtungen führen. Die Mitarbeiter und die Gäste müssen zufrieden sein, wirtschaftlich muss es sich rechnen und die Bewertungen sollen passen. Erst wenn es allen gut geht, bin ich zufrieden."

Irkas Kochstil bleibt nahezu unverändert, auch wenn Stammgäste sagen, es schmeckt jetzt anders. Aber seine Philosophie von viel Gemüse und eine auf regionale Bio-Lebensmittel bedachte Küche sind sein Fundament. "Bio ist der Standard, alles andere ist unkonventionell. Wir müssen auch auf Abfallvermeidung achten und alles verwerten", sagt Irka. Der Koch hat die "Nose to Tail"-Küche vorbildlich verinnerlicht und geht virtuos mit Geschmäckern um, sodass bei jedem Bissen die Glücksgefühle durch den Körper schießen. Bis zu 30 Gäste bekocht Irka. Außergewöhnlich ist, dass er dies nicht mit einer großen Brigade meistert, sondern nur zu zweit mit Lorenz Tschermonegg. Ebenso ein Ausnahmetalent und gerade erst 20 Jahre alt.

Irka ist von ihm begeistert. Aber hätte der Irka von heute eigentlich den Irka von damals genommen? "Ja!", sagt der Koch bestimmt. "Ich bevorzuge einen frisch ausgelernten, motivierten und neugierigen Koch. Es muss menschlich passen. Ich will keinen Wichtikus, der glaubt, nur weil er zwei Kochbücher gelesen hat, kann und weiß er alles. Ich bin derselbe wie vor zehn Jahren, ich war immer bescheiden, habe immer Gas gegeben und trotzdem Spaß beim Kochen gehabt. So ist es perfekt."

Scampi und Paradeiser

Jalapeno-Sauce

280 g Spinat, blanchiert und fein püriert, 150 g Saft von sauber geputzten Jalapenos (keine Kerne und Scheidewände). Um die Schärfe zu mildern, werden die Chilischoten gewässert! 125 g Sahne, 60 g Rapsöl, 90 g Limettensaft, 5 g Salz

Zutaten in einen Messbecher geben. Mit einem Pürierstab glatt mixen. In einen 1-Liter-iSi-Gourmet-Whip füllen, 2 iSi Sahnekapseln aufschrauben, kräftig schütteln und kaltstellen. Vor dem Anrichten eine dritte iSi-Sahnekapsel aufschrauben und kräftig schütteln.

Kvarner Scampi oder Flusskrebse

Schwanz vorsichtig auslösen, Darm entfernen. Kurz vor dem Servieren in einer trockenen Pfanne von beiden Seiten leicht garen! Danach in mundgerechte Stücke schneiden.

Krustentierfond

1 kg Krustentierkarkassen vom Scampi, 10 Schalotten (grob gewürfelt), 200 g Knollensellerie (gewürfelt), 100 g Staudensellerie (gewürfelt), 200 g geschälte Paradeiser, ½ Knoblauchzehe, 1 Fenchelknolle (gewürfelt), 1 Lorbeerblatt, 2 Sternanis, 200 ml Noilly Prat, 50 ml Cognac, 50 ml Pernod, 200 g Butter, Salz, Pfeffer, Olivenöl

Harald Irka bevorzugt frische Scampi aus der Kvarner-Bucht. Bild: Braun

Karkassen mit Olivenöl marinieren und im Ofen bei 160 °C Umluft etwa 40 Minuten rösten. Das Gemüse in Olivenöl leicht anrösten. Mit Noilly Prat, Cognac und Pernod ablöschen. Alkohol fast vollständig reduzieren. Tomaten und Gewürze zugeben und alles zwei Finger breit mit kaltem Wasser bedecken. Langsam aufkochen lassen. Fond für etwa 45 Minuten am Siedepunkt halten und durch ein Etamin (Passiertuch) in eine Pfanne passieren; gut ausdrücken. Passierten Fond auf 1/3 reduzieren und mit der Butter aufmontieren.

Paradeiser

200 g Cocktailparadeiser (bunt gemischt), 400 g Rapsöl: Öl erhitzen, gewaschenen Paradeiser kurz frittieren! Dadurch platzt die Schale ab und wird knusprig. Die Früchte schälen und bis zum Servieren im Fond warmhalten. Die Schalen trocken aufbewahren und zum Garnieren verwenden.

Artikel von Philipp Braun Kulinarik-Redakteur p.braun@nachrichten.at