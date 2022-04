Der Hase und die Henne

Für Osterhasenliebhaber vorweg: Der Hase auf dem Etikett der Weine von Ingrid Groiss hat eigentlich nichts mit Ostern zu tun. Aber natürlich würde er zum Fest passen, denn die Winzerin aus dem Weinviertel zeigt seit einigen Jahren, dass ihre Weine eine Entdeckungsreise zum puren Geschmack darstellen.

Ostern hin oder her, viel wichtiger erscheint, dass der Hase das ökologische Bewusstsein der Winzerin abbildet. "Wir haben auf fast allen Etiketten den Hasen. Er symbolisiert, dass wir mit der Natur arbeiten müssen. Wir tragen als Winzer oder Landwirte Verantwortung für die Natur", sagt Groiss. Das wird ihr bei jedem Gang in die Weingärten bewusst. Rechtlich gesehen sind es zwar ihre Weingärten, in Wirklichkeit stellen sie aber ein lebendiges Habitat mit Hasen, Vögeln, Rehen oder Mäusen dar. "Ich bin nur eine Besucherin. Der Hase wohnt das ganze Jahr im Garten. Das sollten wir uns immer bewusst machen, wenn wir in der Natur sind."

In die Wiege gelegt

Die Affinität zur Natur liegt in der Familie. Bereits ihr Papa zeigte viel Gespür für die Natur und besuchte vor mehr als 20 Jahren einen Bio-Kurs in Geisenheim, wurde aber danach unsicher, weil die Bio-Euphorie noch etwas unterkühlt war. Frei nach dem Motto: "Das funktioniert nicht", dauerte es somit einige Jahre, bis die Entscheidung reifte und Groiss den Betrieb Schritt für Schritt auf Bio umgestellte. "Wir schauten uns einzelne Gärten an, ob wir das überhaupt können, denn am Anfang kann es herausfordernd sein", sagt die Winzerin. Sie kann es.

Seit 2016 sind die Weine biozertifiziert. Groiss bewirtschaftet 18 Hektar. Das ist für sie genug. Sie will nur noch qualitativ wachsen. Ihre Weine wie prämierte Grüne Veltliner, ein Gemischter Satz mit 14 Rebsorten oder Rosé für die gestressten Momente sind auf hohem Niveau. Übrigens auch der Riesling auf der Henne mit dem Federvieh auf dem Etikett.

Der Wein gilt normalerweise als Reserve. Nur liegt beim aktuellen Jahrgang der Alkoholgehalt mit 12,5 Prozent darunter. Dem Trinkgenuss schadet es nicht: schöne Mineralik, leichte Steinobstnoten, zartes Blütenbouquet. Ein Wein, der sich genauso schön und so vielschichtig wie die Natur zeigt.

www.ingrid-groiss.at