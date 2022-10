Wald, Glück und Bier liegen fast so eng beisammen, wie die Nadeln einer Balsam-Tanne. Ein Ausflug in das Gehölz, Luft atmen, Bäume beobachten – und schon machen sich die ersten Glücksgefühle bemerkbar. Das gilt auch für Bier, wenn man Benjamin Franklin (1706–1790) Glauben schenkt. "Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will", sagte der amerikanische Staatsmann.