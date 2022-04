Der erste Spargel ist da!

Er ist besonders kalorienarm, reich an Vitaminen und Mineralstoffen – und kann bei fast allen Spargelbauern im Land ab sofort ab Hof gekauft werden.

Der Puppinger-Spargel kann bereits seit einer Woche erworben werden – wenn auch vorerst nur in kleineren Mengen. Deshalb bittet man um Reservierungen. "Auch bei uns spargelt es schon", gibt der Spargelhof Mayer in Eferding bekannt. Auch hier wird bei kühlen Temperaturen noch um Vorbestellungen gebeten. "Wir müssen unserem Spargel noch etwas Zeit geben. Die Nächte sind noch sehr kühl, und die Erde erwärmt sich nur langsam. Da wir auf eine Verfrühung verzichten, rechnen wir damit, Ende April die Spargelsaison 2022 eröffnen zu können", so der Bio-Spargelhof Stöttinger in Leonding auf seiner Internetseite.

Grün oder doch weiß?

Grün oder weiß – das ist eine Frage des Geschmacks. "Der grüne Spargel schmeckt milder, und man muss nur das untere Dritte schälen", sagt Romana Schneider-Lenz von der Landwirtschaftskammer und hat noch einen Tipp: "Grünen Spargel kann man auch roh knabbern, etwa mit einem Kräuter-Dip."