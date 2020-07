Der Edeldestillateur mischt den Premium-Weltmarkt auf

Piraten, Karibik und schwülstige Süße. Rum leidet oft unter einem Image, das viel verspricht, aber nichts hält. Selbst im Premiumsegment wird mit Zucker aufmagaziniert, wodurch die Spirituose eine geschmackliche Watschen abfängt. Wer Rum endgültig ruinieren möchte, mischt ihn noch mit Coca-Cola.



Rumgekommen

Hans Reisetbauer tappt nicht in die Zuckerfalle. Er zählt zu den weltbesten Destillateuren und will nun auch im Rumbereich die Weltspitze erobern. Gemeinsam mit Modeschöpfer Markus Meindl, Marketingprofi Tom Wallmann und einem weiteren Kumpel, der nicht genannt werden möchte („es ist wie bei Drei Engel für Charlie“) wurde das Projekt vom Zuckerrohr bis zur Flasche durchgeplant und professionell umgesetzt. „Wir wollen zu den Weltbesten gehören. Das ist unser Anspruch“, sagt Reisetbauer, der die besten Produzenten in der Karibik besuchte (Zuckerrübenmelasse kommt aromatisch nicht in Frage) und nun in Axberg die Melasse mit Wasser versetzt, vergärt, destilliert und danach in österreichischen Eichenfässern lagert.

82 Prozent des Rums kommen aus Österreich, der Rest wird aus sechs Destillerien und fünf Ländern zugekauft und cuvetiert.

Alter und Ort der Firmen werden nicht genannt. Das Quartett will den 4x50 Rum lieber als „ageless“ und „placeless“ vermarkten. Das ist in diesem Fall egal, denn der Premium-Rum spricht sowieso seine eigene Sprache: Nuanciert in der Aromatik, vielschichtig, fruchtige Noten, etwas Tabak, feingesponnen und elegant ohne penetrante Süße. Dazu passend die exklusiv designte Flasche, mit edlem Lederetikett. „Wenn man die Flasche sieht, soll man ‚Wow‘ sagen. Und wenn man daraus trinkt und den Rum schmeckt, dann ‚Wow, wow‘“, sagt Hans Reisetbauer. Ein Großteil des Rums schlummert noch in Fässern, 7500 Flaschen wurden bisher gefüllt, eine kostet den Endverbraucher 159,90 Euro und ist im gut sortierten Weinhandel zu erwerben.

www.4x50.com