Sogar der Tod hat hier schon gewohnt. Auch wenn es in Gestalt von Schauspieler Ben Becker nur jener der Salzburger Festspiele ("Jedermann") war. Doch es gibt wenig, das das Haus mit der Postadresse Dorfstraße 14, 5161 Elixhausen bei Salzburg in seiner fast 700-jährigen Geschichte noch nicht erlebt hat. Außer in diesem Jahr – Corona machte auch vor Elixhausen nicht halt.