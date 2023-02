Denis "Düsentrieb"

Ganz genau weiß man nicht, aus welcher Quelle der Linzer Denis Richter Energie und Kreativität für seine Drinks schöpft. Aber man weiß zumindest, woher seine Liebe zur Natur rührt. Kräuterzauberei am See "Meine Großeltern hatten in Fuschl am See ein Haus, wo ich als Kind viele Monate verbrachte, und meine Oma war eine richtige Kräuterhexe, stellte Cremen und Hustensäfte selbst her, fernab von Zucker und Chemie. Und sie kannte jedes Kräutl", sagt Richter. Die Oma beeinflusste ihren Enkel