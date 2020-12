Was wäre Österreich ohne Pasta, Pizza oder Currys? Wahrscheinlich so fad wie eine Linzer Torte ohne Zimt, Nelken und Mandeln. Fremdländische Speisen sind mittlerweile in unseren Speiseplan integriert und genauso selbstverständlich, wie es früher Kraut und Erdäpfel waren. Möglich wurde das durch den Handel und Aufenthalte im Ausland.