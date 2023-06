Das sind die beliebtesten Eissorten Österreichs

"Dabei zeigt sich, dass trotz der anhaltenden Experimentierfreude die klassischen Eissorten bei den Gästen weiterhin hoch im Kurs stehen", so Branchensprecher Andrew Nussbaumer.

Die Sorten Haselnuss, Mango, Stracciatella, Cookies, Zitrone, Amarena und Pistazie runden die Top 10 ab. "In den heimischen Eissalons wird eine große Bandbreite an Eissorten von hoher Qualität hergestellt. Das zeigt sich unter anderem in der Tatsache, dass unsere Betriebe auch bei internationalen Eis-Wettbewerben regelmäßig Top-Platzierungen erreichen", freute sich Nussbaumer. So fand erst im März der Grand Prix Gelato - diesmal in Österreich - statt, und zwar mit Teilnehmern aus Deutschland, Südtirol und eben Österreich.

Dabei ging in zwei von drei Kategorien der Sieg an österreichische Eissalons. Der Eissalon "Icezeit" in Bergheim/Salzburg erreichte den ersten Platz in der Kategorie Erdbeereis. Für den Eissalon "Ponticello" aus Wien gab es im Finale die "Goldene" in der Kategorie "Aprikose", damit konnte man dann auch den Gesamtsieg des Wettbewerbes einfahren.

Ab Montag stehen die Eissalons in ganz Österreich besonders im Zeichen der jüngsten Kundschaft. "Besondere Sorten wie Einhorn, Popcorn oder Schlumpf lassen die Kinderherzen während der Kinder-Eiswochen vom 26. Juni bis 9. Juli regelmäßig höherschlagen", so der Branchensprecher.

