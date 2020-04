Das Ostermenü ohne Sorgen

Pochierte Eier, Toast mit Speck und Sauce Hollandaise. Der Frühstücksklassiker „eggs benedict“ begeistert seit 1984 Feinspitze. Einzig daheim verlässt viele der Mut, pochierte Eier herzustellen. Derweil ist es keine Hexerei. Sie müssen nur Wasser aufkochen und zur Seite stellen. Essig ist dabei nicht zwingend notwendig und beeinflusst nur den Geschmack. Erzeugen Sie einen Wirbel im Wasser und lassen Sie das Ei vorsichtig in den Topf gleiten. Oder Sie kleiden eine kleine Form mit Klarsichtsfolie aus, bepinseln diese mit Öl, schlagen das Ei hinein, verschließen die Folie und geben diese ins siedende Wasser. Fertig.

Zutaten (4 Personen):

ca. 1 kg frischer Spinat, je eine Handvoll Bärlauch, Petersilie, Brennnessel, 2 El Butter, 100 ml Schlagobers, Salz, Pfeffer, Muskat, 4 Eier

Zubereitung:

In einem großen Topf Butter erhitzen. Spinat, Bärlauch, Petersilie, Brennnessel gut waschen, von den harten Stilen befreien, danach in den Topf geben und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Dann Schlagobers beifügen, umrühren und cremig mixen.

Wasser aufkochen, von der Herdplatte nehmen und mit einem Löffel kräftig im Uhrzeigersinn rühren. Eier vorsichtig in kleine Förmchen schlagen, behutsam in das Wasser gleiten lassen und 3 bis 4 Minuten pochieren. Mit Schöpfkelle aus dem Wasser nehmen, abtropfen lassen, salzen, pfeffern und mit den cremigen Frühlingsboten anrichten.

Teigtaschen mit Bärlauch

Zutaten (für 4 Personen):

Teig: 350 g Mehl, 2 Eier, 1 El Pflanzenöl, Salz, 125 ml Wasser

Fülle: 500 g mehlige Erdäpfel, 250 g Topfen, 3 Frühlingszwiebel, Handvoll Bärlauch (gehackt), Salz, Pfeffer, Butter, Hartkäse

Teigtaschen mit Bärlauch Bild: Philipp Braun

Zubereitung:

Aus den Zutaten einen Teig kneten und zugedeckt 1 Std. im Kühlschrank rasten lassen.

Erdäpfel in der Schale kochen, schälen und pressen. Mit klein geschnittenen Frühlingszwiebeln, Bärlauch, Salz und Pfeffer vermischen.

Teig ausrollen, Kreise ausstechen und in die Mitte einen kleinen Gupf der Fülle drapieren und fest zu Taschen falten (krendeln). In siedendes Salzwasser legen bis sie aufsteigen, herausnehmen, abtropfen lassen, in Pfanne mit heißer Butter braten, mit frisch geriebenem Käse bestreuen.

Coq au Vin

Zutaten (4 Personen): 1 Hahn (alternativ Henne), 200 g, Champignons, je 125 g Speck, Karotten, Stangensellerie, 4 Schalotten, 3 Knoblauchzehen, 0,5 l Rotwein, 125 g Hühnersuppe, 1 EL Tomatenmark, 90 g Butter, Thymian, Majoran, Lorbeerblätter

Coq au Vin Bild: Philipp Braun

Zubereitung:

Speck würfelig schneiden, in wenig Öl anbraten, raus nehmen. Hahn zerteilen, mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen, im „Specköl“ anbraten und raus nehmen. Schalotten schneiden, mit Gewürzen rösten, geschnittenes Gemüse zufügen, mit Tomatenmark kurz rösten und mit Rotwein und Hühnersuppe aufgießen. Dann Hühnerteile und Speck in Topf geben und zirka eine Stunde. dünsten. Champignons vierteln, in 30 g Butter sautieren und unter das Geflügel mischen. Kurz vor dem

Servieren 60 g Butter und 1 El Mehl vermengen, in heißer Sauce lösen und in den Topf rühren. Servieren.

Omelette Soufflé

Zutaten (4 Personen): 4 Bio-Eier, 2 EL Milch, 2 EL Zucker, 2 EL Mehl, Salz, etwas Butter, Staubzucker.

Omelette Soufflé Bild: Philipp Braun

Zubereitung:

Zuerst die Eier trennen, danach die Dotter mit 2 EL Zucker schaumig rühren. Dann 2 EL Mehl und 2 El Milch hinzugeben.

Das Eiklar mit etwas Zucker zu einer festen Konsistenz schlagen und unter die Dottermasse heben.

Die Pfanne erhitzen, nicht zu heiß werden lassen, die Teigmasse vorsichtig in die Pfanne geben und mit einem Deckel zudecken. Danach mit der Hitze wieder runter gehen und ein paar Minuten warten.

Danach das Omelette wenden (erfordert etwas Übung) und auf der anderen Seite anbacken.

Aus der Pfanne nehmen, vorsichtig vierteln und mit Staubzucker bestreuen.