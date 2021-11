Das kleine Kaffeekränzchen, das zu einer kulinarischen Weltreise wurde

Am Anfang stand ein Kaffeekränzchen der ganz besonderen Art. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentralbetriebsrats des Kepler-Uniklinikums Linz trafen sich in ihrer Freizeit regelmäßig mit jenen Kolleginnen, die "aus allen Ecken der Welt kommen und fleißig in unseren drei Küchen arbeiten", erzählt Elke Arbeithuber.