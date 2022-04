Das Gelbe vom Ei: Vier köstliche Rezept-Ideen

Symbol für den Ursprung des Lebens, für Fruchtbarkeit und Zerbrechlichkeit, außerdem unverzichtbar in der heimischen Küche – vom Frühstück bis zum Kuchen.

Nicht nur am Ostersonntag lieben Österreicher Eier. Wir essen im Jahr stolze 2 Milliarden Stück davon. Pro Person ergibt das vier bis fünf Stück pro Woche oder durchschnittlich 236 Eier im Jahr. Käfighaltung ist hierzulande verboten, rund 60 Prozent der mehr als 7 Millionen Hühner in Österreich leben in Bodenhaltung, der Rest erfreut sich in der Freiland- oder Biohaltung an großzügigerem Platzangebot. Mehr als 90 Ideen, was mit Eiern aller Art in der Küche gezaubert werden kann, sind im "Österreichischen Ei-Kochbuch" gesammelt.

Scotch Eggs

Deftige Köstlichkeit

Zutaten: 250 g Faschiertes, 1 Eidotter, 2 EL Brösel, 1 kleine gewürfelte Zwiebel, 1 gewürfelte Knoblauchzehe, 1 Msp. Senf, Muskatnuss, gemahlen Salz, Pfeffer, 4 Eier (gekocht, geschält) Öl

Zubereitung: Für die Hülle Faschiertes mit Eidotter, Brösel, klein gewürfelte Zwiebel und Knoblauchzehe vermengen. Mit Senf, Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Masse in 4 Portionen teilen und jeweils um 1 Ei hüllen. Die "schottischen Eier" in einer Fritteuse oder in einer Pfanne mit viel Öl frittieren, nach wenigen Minuten herausnehmen und gleich servieren.

Variation: mit pochierten Eiern oder wachsweichen Eiern versuchen.

Eisalat nach Oma Rosa

Harte Eier in einen Eisalat verwandeln

Zutaten: Eier, hart gekocht, geschält, kühl gestellt, 4 EL Öl, 3 EL Weißweinessig, 1 TL Senf, 1 kleine, gewürfelte Zwiebel, 1 Prise Zucker, 1 EL fein gehackte Petersilie, 1 EL klein geschnittener Schnittlauch, Salz, Pfeffer, 1 Schuss Worcestershiresoße oder Sojasoße, 2 EL trockener Weißwein, 2 Radieschen zur Dekoration

Zubereitung: Die Dotter der gekochten Eier mit Öl, dem Essig und Senf vermengen und mit dem Mixstab zu einer cremigen Konsistenz pürieren. Unter diese Creme dann Zwiebel, Zucker, die Gewürze, Soße und etwas Wein rühren. Eiklar kleinwürfelig schneiden und ebenfalls unterheben. Zum Schluss mit Radieschen dekorieren und optional noch mit weiteren frischen Kräutern bestreut anrichten.

Eggs Benedict

Ein Frühstücksklassiker

Zutaten:

Sauce hollandaise: 1 EL Weißweinessig, 1 EL Weißwein, Salz, Pfeffer, Muskat und Chilipulver, 2 Eidotter, 100 g Butter, gewürfelt, 2 EL Essig

4 Eier, 4 Scheiben gekochter Schinken (ca. 3 mm dick), 1 EL Butter, 4 Scheiben Weißbrot, Schnittlauch, fein geschnitten, zum Bestreuen

Zubereitung: Zuerst für die Soße den Essig und Wein in einer Kasserolle einkochen und mit Salz, Pfeffer und Muskat (eventuell auch mit etwas Chilipulver) nach Geschmack würzen. Die Eidotter mit dem Schneebesen im Topf auf dem Herd einrühren und nach und nach die Butterwürfel einarbeiten. Sobald alles zu einer cremigen Soße verbunden ist, nochmals abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen.

Für die Eier in einem hohen Topf Wasser aufkochen, mit Essig versetzen. Die Eier am besten nacheinander pochieren, dafür mit dem Kochlöffel einen Strudel im Kochwasser aufrühren. Die Eier darin platzieren und 3–4 Minuten leise ziehen lassen. Mit einer Schaumkelle herausheben, eventuell auf etwas Küchenpapier abtropfen lassen und im Backofen bei ca. 60 Grad warmhalten.

Den Schinken in etwas Butter auf beiden Seiten kurz anbraten und auf die unterdessen getoasteten Brotscheiben auf einem Teller platzieren. Jeweils ein pochiertes Ei daraufsetzen und alles mit der Soße überziehen. Mit Schnittlauch bestreuen und sofort servieren.

Bärlauchsuppe mit Wachtelei-Knödel

Ein hartgekochtes Ei dient als Alternative zu den Knödeln.

Zutaten Wachtelei-Knödel: 8 Wachteleier, 250 g mehlige Erdäpfel, 2 Eidotter, 80 g griffiges Mehl, 30 g Butter, Salz, 1 Prise Muskatnuss, Spinatblätter, 2 EL Nussbutter (braune Butter), 2 EL feine Weißbrotbrösel, fein gehackte Petersilie, Salz

Zutaten Bärlauchsuppe: 100 g frischer Bärlauch, 2 EL Butter, 80 g fein geschnittene Zwiebeln, 100 g mehlige Erdäpfel, geschält und würfelig geschnitten, 750 ml klare Gemüsesuppe,

250 ml Schlagobers, Salz, weißer Pfeffer, Öl zum Frittieren

Zubereitung: Die Wachteleier ca. 2 Minuten kochen, danach sofort in Eiswasser abkühlen lassen. Für die Knödel die Erdäpfel kochen, schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Mit Eidotter, Mehl, Butter, Salz und Muskatnuss zu einem Teig verarbeiten. Den Teig zu einer Rolle formen. Die Spinatblätter kurz in Salzwasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken und auf einem Küchentuch abtrocknen lassen.

Die Wachteleier schälen, jedes Ei in ein Spinatblatt einwickeln und mit dem Erdäpfelteig umhüllen. Knödel formen und diese in leicht wallendem Salzwasser 4–5 Minuten köcheln.

Die Butter in der Pfanne erwärmen, Brösel und Petersilie darin anrösten und leicht salzen. Die Knödel aus dem Wasser nehmen und sofort in den gerösteten Bröseln wälzen.

Den Bärlauch waschen, bis auf 4 schöne Blätter kleiner schneiden. Butter in einem Topf aufschäumen und die Zwiebeln goldgelb anschwitzen. Bärlauch und Erdäpfelwürfel dazugeben, mit Suppe und Obers aufgießen, mit Salz und Pfeffer würzen. Köcheln lassen, bis die Erdäpfel weich sind. Mit dem Stabmixer schaumig aufmixen. Suppe und Knödel in tiefen Tellern anrichten und mit in heißem Öl frittierten Bärlauchblättern garniert servieren.

Anstatt der Wachtelei-Knödel kann ein hart gekochtes Wachtelei in die Suppe gegeben werden.