Damit weniger Essen im Müll landet

Die Rede ist von schlauen Leuten, die wissen, wie man Rohware so optimiert, dass später weniger Essen weggeworfen wird. "Manchmal muss man an der Rezeptur drehen oder einfach weniger auf den Teller geben", sagt Karin Hartmann. Sie ist für nachhaltige Produktentwicklung des Großküchenbetreibers kulinario zuständig. Der gibt pro Tag in Linz, Ried und Wien 7500 Essen aus. Besonders in Spitälern könne gespart werden, weiß Gerald Pieslinger, Gesamtleiter der kulinario, die in Linz auch die Krankenhäuser der Barmherzigen Schwestern und Brüder versorgt. Lebensmittel sollen durch kluge Digitalisierung und punktgenaue Essensorder eingespart werden. "Jedes Kilo, das verschwendet wird, ist schlecht fürs Klima", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder.