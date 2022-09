Lockdown, gesperrte Lokale, leere Tische, keiner zum Bewirten: In dieser Situation fanden zehn Gastronomen aus Oberösterreich zusammen und entwickelten gemeinsam neue Ideen. Eine davon war ein großer Erfolg: Vor Franz Brandls Bäckerei in der Linzer Bismarckstraße zeigten die besten Köche des Bundeslandes, wie Philip Rachinger vom Mühltalhof in Neufelden und Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen, ihr Können in einer Take-away-Variante.