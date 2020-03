Coronavirus - Milch-Überschüsse und Einbußen in Österreich

Vor allem im Westen Österreichs gebe es jetzt größere Rückgänge, sagte Johann Költringer, Geschäftsführer der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter, Sonntagfrüh im Ö1-Journal des ORF-Radio.

"Da versuchen die Molkereien gemeinsam mit den Bauern Strategien zu entwickeln, wie sie die Nachfrage anpassen können."

Insbesonders in der Lebensmittelindustrie in Norditalien ist die Nachfrage nach Milch stark gesunken. Besonders betroffen sind außerdem Betriebe, die vorwiegend an die Gastronomie liefern. Österreichische Milchbauern produzieren 15 Prozent mehr Milch, als hierzulande konsumiert wird.