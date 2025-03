Die Frage, ob ein Cappuccino, also ein Espresso mit aufgeschäumter Milch, auch noch nach der Mittagsstunde getrunken werden darf, ist umstritten. Während der Milchkaffee bei uns zu allen Tageszeiten "erlaubt" ist, gilt dessen Konsum in Italien am Nachmittag als verpönt, dort wird ab dann üblicherweise nur noch Espresso getrunken.