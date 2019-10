Butterersatz besser als sein Ruf

Streichfette sind Butter in puncto Konsistenz klar überlegen, denn sie lassen sich aufs Brot schmieren – auch wenn sie direkt aus dem Kühlschrank kommen. Doch das ist nicht der einzige Vorteil, wie die deutsche Stiftung Warentest in ihrem aktuellen Bericht schreibt. Demnach sind hochwertige Misch-Streichfette aus Butter und Rapsöl auch in der Fettzusammensetzung eine gute Alternative zu Butter.

Kleingedrucktes beachten

Streichfette besitzen demnach einen feinen Buttergeschmack, enthalten aber durch das zugesetzte Rapsöl zusätzlich noch Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die sich positiv aufs Herz auswirken.

Wer wissen will, welche Fette genau in seinem Butterersatz stecken, sollte jedoch die Zutatenliste genau studieren. Zwar warben alle der 23 getesteten Marken groß mit Butter und Rapsöl. In fünf steckte laut Stiftung Warentest aber auch Palmfett, zwei hatten Kokosfett zugesetzt.

Was den Geschmack betrifft, so war das Streichfett von Weihenstephan Testsieger, wie Spiegel online berichtet. Das erste Streichfett mit Butter und Rapsöl brachte übrigens 2006 die Firma "Arla" auf den Markt.

