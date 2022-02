Brigitta Schickmaier bäckt Gugelhupf-Torte mit Wow-Effekt

Sie ist in ihrem "süßen Fach" Staatsmeisterin, trainiert Österreichs Konditoren, wenn sie zur Patisserie-Weltmeisterschaft geschickt werden, und sitzt in der Jury der RTL-Show "Master of Sweets". Doch wenn Brigitta Schickmaier aus Pettenbach ihre Torten mit "Wow-Effekt" kreiert: Ohne Gugelhupf geht gar nichts.