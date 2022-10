Blauer Himmel, grüner Tee

Wenn Richard Eigner in ein Restaurant geht und auf der Getränkekarte "Grüner Tee" liest, dann schmunzelt er. "Das ist ungefähr so, wie wenn in der Weinkarte nur Wein angeschrieben ist, aber nicht näher darauf eingegangen wird, um welchen Wein es sich handelt, wie und wo er produziert wird. Und vor allem, wie er ideal getrunken werden sollte", sagt Eigner.