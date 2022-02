In Österreich gibt es rund 156.000 landwirtschaftliche Betriebe (Oberösterreich: 29.200), die Lebensmittel produzieren und sich um die Landschaft kümmern. 22,7 Prozent davon werden biologisch geführt. Die Nachfrage nach biologischen Lebensmitteln steigt stetig – liegt allerdings im Verhältnis zu allen Einkäufen im Lebensmittelhandel bei 11,3 Prozent (Auszug der Produkte siehe unten). Dieser Anteil ist aber seit Beginn der Pandemie gewachsen. Stieg der Bio-Anteil im Lebensmittelhandel von 2017 bis 2020 jährlich um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte, lag der Sprung von 2020 auf 2021 – also im ersten Pandemie-Jahr – bei 1,5 Prozentpunkten.

Steigende Zahlen: In der EU ist Österreich, was Bio betrifft, die Nummer eins. Weltweit hat nur Liechtenstein einen höheren Bio-Anteil bei der landwirtschaftlichen Nutzfläche, nämlich 41 Prozent (Österreich: 26,5 Prozent).

Das Ziel der österreichischen Regierung ist es, den Bio-Anteil in der Landwirtschaft bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Ein Ziel, das im Vergleich zu Deutschland nur wenig ambitioniert klingt und Österreich die EU-Spitzenposition kosten könnte: Denn auch die neue Ampelkoalition in Deutschland will den Anteil bis 2030 auf 30 Prozent erhöhen – ausgehend von knapp zehn Prozent. Und die EU hat im Zuge des "Green Deals" als Ziel für 2030 25 Prozent ausgegeben (derzeit 8,5 Prozent).

Grafik: OÖN, Quelle: RollAMA, AMA-Marketing, n=2800 Haushalte in Österreich

Der Einstieg in die Bio-Förderung ist in Österreich zeitlich streng befristet, was bei Bio-Verbänden auf Kritik stößt. Während in Deutschland und Frankreich der Einstieg jederzeit möglich ist (Durchfinanzierung), gibt es in Österreich nur in den ersten beiden Jahren einer sechsjährigen GAP-Förderperiode (GAP = Gemeinsame europäische Agrarpolitik) öffentliche Gelder – und die neue Periode tritt mit zwei Jahren Verspätung erst 2023 in Kraft. "Das bedeutet, dass in Österreich lange Wartezeiten für den Einstieg in die Bio-Förderung und damit die Umstellung auf Bio-Landwirtschaft entstehen können. Denn ohne öffentliche Gelder ist eine kostendeckende Bewirtschaftung kaum möglich. Jene Leistungen, die in der Bio-Landwirtschaft in hohem Ausmaß erbracht werden, wie Umwelt- und Klimaschutz, Biodiversitätsschutz oder Tierwohl, können in den Verkaufspreisen meist nicht vollständig berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass die Lebensmittel erst nach zweijährigem Umstellungszeitraum als bio vermarktet werden dürfen", sagt Markus Leithner von Bio-Austria.